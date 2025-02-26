Более 300 студентов получили работу в ОЭЗ «Дубна»

За последние три года более 300 выпускников университета «Дубна» получили работу на территории ОЭЗ «Дубна», некоторые специалисты получили бесплатное образование, в том числе по целевым направлениям. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках целевого направления в университете готовят кадры для резидентов ОЭЗ — «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы», «НПК «Дедал», «Алтегра», «ПРОМТЕХ-Дубна». Студенты могут обучаться по направлениям химия; информатика и вычислительная техника; программная инженерия и не только.

В ведомстве добавили, что на территории ОЭЗ создали уже более 9 тыс. рабочих мест, однако, с расширением производств потребность в кадрах продолжает расти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.