Более 300 тонн мусора вывезли работники Мособлводоканала с очистных сооружений за месяц

Специалисты Мособлводоканала за месяц вывезли с очистных сооружений 350 тонн мусора и более 500 тонн песка. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Предприятие обслуживает 40 очистных сооружений. Ежедневно с них вывозят до 1,5 кубометра песка и других отходов.

Плановая промывка и чистка комбинированных установок — это неотъемлемая часть управления системами водоотведения. Процесс очистки состоит из следующих шагов: разрушение сформировавшегося слоя отложений, удаление загрязненных жидкостей, промывание внутренней части струей воды, чистка фильтровальных элементов и решеток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу завода по производству оборудования для ЖКХ в Коломне.