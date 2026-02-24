Более 300 тыс. жителей и гостей Подмосковья отпраздновали Масленицу в парках

Более 311 тыс. человек посетили общеобластное мероприятие «Солнечная Масленица», которое прошло в 97 подмосковных парках в минувшие выходные, 21 и 22 февраля. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили игровые программы со скоморохами и театрализованные шествия, масленичные столбы, концертные программы и традиционное сжигание чучела Масленицы. Так, например, в Городском парке Шаховской прошли богатырские состязания и уличное представление с ростовыми куклами, в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском – концертная программа «Гуляй, народ, Масленица идет!», театрализованное шествие, кукольное представление «Петрушины небылицы» и так далее.

Мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

