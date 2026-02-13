Более 30,5 млн рублей направят на выплату компенсаций за жилищные услуги в Подмосковье в 2026 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2026 году на выплату компенсаций за жилищно-коммунальные услуги направят более 30,5 млн рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Мера поддержки оказывается ежемесячно. Получить ее могут граждане 20 льготных категорий. В общей сложности в регионе такую компенсацию получают порядка 2 млн человек.
Оформить компенсацию можно на региональном портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность удобного и быстрого предоставления услуг бойцам СВО.