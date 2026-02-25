Более 3,2 тыс. участников СВО и семей погибших бойцов получили выплаты вместо земли в Подмосковье

В Подмосковье выплаты взамен земельного участка получили свыше 3,2 тыс. участников спецоперации и семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает Московская областная дума.

Мера поддержки реализуется в области с 2025 года. Размер выплаты составляет 500 тыс. руб. С начала 2026 года ее получили более 400 жителей.

На такую выплату могут рассчитывать участники СВО со званием Героя РФ или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе службы. Обязательно нужно предоставить удостоверение ветерана боевых действий и иметь прописку в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья навестил военнослужащих в Нахабино и поздравил их с 23 февраля.