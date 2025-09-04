Более 32 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета с начала года

Свыше 32 тыс. человек в Подмосковье прошли обучение в школах сахарного диабета с начала этого года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Такие школы организованы на базе учреждений здравоохранения Подмосковья. Это 123 амбулаторные школы и 15 стационарных школ для взрослых пациентов, а также 38 школ для маленьких пациентов.

На занятиях жителям рассказывают, как следует питаться при поставленном диагнозе, как подсчитывать количество углеводов, корректировать дозы инсулина и проводить инъекции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в регионе.