Более 3,5 тыс. человек посетили спортивный праздник в Ленинском округе

В Ленинском округе в парке «Апаринки», у кинотеатра «Искра» и на стадионе «Металлург» прошел масштабный спортивный праздник. Его посетили более 3,5 тыс. человек, рассказали в администрации округа.

В целом на это лето в регионе запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, у кинотеатра провели фестиваль «Территория спорта». На площадке было представлено около 16 видов спорта, и все желающие могли попробовать свои силы в понравившемся направлении. К примеру, обладатель кубка мира по дартсу Борис Кольцов провел мастер-класс по дартсу.

В парке «Апаринки» прошел ночной Ленинский забег. В нем приняли участие спортсмены всех возрастов. В их число вошла кандидат в мастера спорта по фигурному катанию и обладательница 1-го разряда по лыжным гонкам Зоя Обухова, которой 73 года.

На стадионе «Металлург» проходили велозаезды, мотопробег и интенсивные тренировки по кроссфиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте спортивных объектов.