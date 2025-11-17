Более 350 единиц техники вывели на противогололедную обработку региональных дорог в Подмосковье

В Подмосковье для обработки региональных дорог от гололеда задействовали более 350 единиц спецтехники. Также привлечены около 700 рабочих, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В минувшие выходные в Подмосковье выпал первый снег и похолодало до минусовых значений. Дорожные службы провели два цикла обработки дорог от скользкости и продолжают работу.

В Минтрансе региона подчеркнули, что в связи с ухудшением погоды вырос риск возникновения ДТП, поэтому водителям следует выезжать только на зимних шинах и быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области будут проводить работы по зимнему содержанию дорог.