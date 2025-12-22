Более 350 нелегальных таксистов выявили на территориях аэропортов Подмосковья с января

С начала 2025 года на территориях аэропортов Подмосковья было проверено 7 тыс. транспортных средств. В результате было выявлено свыше 350 случаев осуществления нелегальной таксомоторной деятельности.

Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, совокупное число выявленных нарушений с января превысило 1,4 тыс. эпизодов. Около 19% этих нарушений пришлось на территорию аэропорта Шереметьево.

В ведомстве подчеркнули, что после введения в августе этого года административной ответственности за нелегальное предложение такси в аэропортах количество нарушений значительно сократилось. В текущем периоде число нелегальных перевозчиков снизилось на 37% по сравнению с аналогичным сроком прошлого года.

За нелегальные перевозки в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский грозят штрафы: 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. для должностных лиц и 50 тыс. для юридических лиц. Пользоваться услугами таких перевозчиков небезопасно — пассажиры не застрахованы на случай ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность соблюдения правил безопасности за рулем.