Более 4 тонн гуманитарной помощи из Московской области доставили на Донбасс в преддверии Дня защиты детей

С 29 мая по 2 июня прошла 4-я гуманитарная миссия на Донбасс. В преддверии Дня защиты детей участники миссии привезли более 4 тонн гуманитарного груза. Помощь охватила сразу несколько направлений и категорий получателей — от воспитанников детских учреждений до военнослужащих и медицинских организаций. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Первыми поддержку получили воспитанники детского дома в Лутугино. Для ребят, в частности, привезли игрушки, канцтовары, одежду, сладости, фрукты, газированную воду.

Следующим пунктом маршрута стала Тошковка. Местные жители заранее сообщили, какие вещи особенно нужны им летом и в повседневной жизни. В населенный пункт доставили репелленты от комаров и клещей, одноразовую посуду, салфетки, туалетную бумагу, продукты питания и флаги РФ.

Значительная часть помощи была направлена военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Отдельный блок гуманитарной миссии был посвящен поддержке здравоохранения. Участники поездки посетили разрушенные медицинские учреждения на территории ЛНР и ДНР, где почтили память погибших. Затем делегация направилась в действующие больницы, где проходят лечение раненые бойцы. Лечебным организациям передали необходимые лекарственные препараты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход возведения поликлиники в Королеве.