Более 4 тыс. неправильно припаркованных авто эвакуировали в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали чуть более 4 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 295 автомобилей больше в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском округе, Красногорске, Химках, Мытищах и Балашихе. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб и других участников дорожного движения.

Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по номеру 112, в приложении 112 МО или на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.