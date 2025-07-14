Более 4 тыс. объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в рамках «гаражной амнистии» с начала года

В Подмосковье за период с января по июнь этого года в рамках «гаражной амнистии» было зарегистрировано свыше 4,2 тыс. объектов недвижимости. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Из указанного числа свыше 1,3 тыс. объектов — гаражи, а почти 2,9 тыс. — участки земли, совокупная площадь которых составляет 80 тыс. кв. м.

Всего с момента запуска программы «гаражной амнистии» в регионе было зарегистрировано свыше 29 тыс. объектов. В их число вошло более 9 тыс. гаражей и свыше 20 тыс. земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о проектах, находящихся на сопровождении областного Центра содействия строительству.