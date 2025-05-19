Более 4 тыс. участников «Активного долголетия» присоединились к областному марафону скандинавской ходьбы

Марафон начался с разминки, после чего участникам предложили на выбор дистанции в 2 км и 3 км. На протяжении всего маршрута поддержку оказывали волонтеры и организаторы.

Самым старшим участником марафона стал Владимир Иванович Кислицын, который посещает клуб «Активное долголетие» в Истре. Ему 94 года.

В общей сложности в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье принимают участие около 450 тыс. человек. Подробная информация о том, как присоединиться к программе, представлена здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с представителями ветеранских организаций региона.