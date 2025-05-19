Более 4 тыс. участников «Активного долголетия» присоединились к областному марафону скандинавской ходьбы
Областной марафон скандинавской ходьбы прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
Областной марафон скандинавской ходьбы прошел в Подмосковье. К мероприятию присоединились свыше 4 тыс. участников проекта «Активное долголетие», передает Министерство социального развития Московской области.
Марафон начался с разминки, после чего участникам предложили на выбор дистанции в 2 км и 3 км. На протяжении всего маршрута поддержку оказывали волонтеры и организаторы.
Самым старшим участником марафона стал Владимир Иванович Кислицын, который посещает клуб «Активное долголетие» в Истре. Ему 94 года.
В общей сложности в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье принимают участие около 450 тыс. человек. Подробная информация о том, как присоединиться к программе, представлена здесь.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев провел встречу с представителями ветеранских организаций региона.