Более 4 тыс. учителей Подмосковья начали пользоваться ИИ-ассистентом
Фото: [Министерство образования МО]
В Подмосковье учителя начали пользоваться «Ассистентом преподавателя». Сервис на основе ИИ помогает им готовиться к занятиям, передает Министерство образования Московской области.
Сейчас сервис используют более 4 тыс. преподавателей. С его помощью можно составить план урока, разработать раздаточные материалы и проверочные работы, а также создать отчет для родителей.
Использование ассистента освобождает учителям до 10-12 часов в месяц.
