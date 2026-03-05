Более 4 тыс. учителей Подмосковья начали пользоваться ИИ-ассистентом

В Подмосковье учителя начали пользоваться «Ассистентом преподавателя». Сервис на основе ИИ помогает им готовиться к занятиям, передает Министерство образования Московской области.

Сейчас сервис используют более 4 тыс. преподавателей. С его помощью можно составить план урока, разработать раздаточные материалы и проверочные работы, а также создать отчет для родителей.

Использование ассистента освобождает учителям до 10-12 часов в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах первого учебного полугодия.