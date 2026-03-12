Более 4 тыс. женщин присоединились к проекту «Мамино время» в Подмосковье

Цель проекта — поддержка родителей особенных детей. В его рамках проводятся различные мероприятия для мам, чтобы они могли восстановить ресурс.

«Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Сейчас в регионе действует 60 клубов проекта. Занятия в них разделены на несколько направлений. Это физическая активность, творческое развитие, реабилитация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова.