Более 4 тыс. женщин присоединились к проекту «Мамино время» в Подмосковье
Более 4 тыс. жительниц Подмосковья присоединились к проекту «Мамино время», передает Министерство социального развития Московской области.
Цель проекта — поддержка родителей особенных детей. В его рамках проводятся различные мероприятия для мам, чтобы они могли восстановить ресурс.
«Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Сейчас в регионе действует 60 клубов проекта. Занятия в них разделены на несколько направлений. Это физическая активность, творческое развитие, реабилитация.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил уникальность системы реабилитации детей в Семейном центре им. Мещерякова.