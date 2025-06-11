Более 40 объектов газового хозяйства передали в казну Подмосковья с начала года

С начала текущего года в Подмосковье в областную собственность было передано 42 объекта газового хозяйства, находившихся в муниципальной и частной собственности. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Общая протяженность переданных газовых сетей превысила 64,8 км. В их число вошли инженерные сети низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты.

В дальнейшем объекты будут переданы АО «Мособлгаз». Это необходимо для обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области проведут 150 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.