Более 40 объектов газового хозяйства передали в казну Подмосковья с начала года
В казну Подмосковья с начала 2025 года передали 42 объекта газовых сетей
Фото: [Медиасток.рф]
С начала текущего года в Подмосковье в областную собственность было передано 42 объекта газового хозяйства, находившихся в муниципальной и частной собственности. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Общая протяженность переданных газовых сетей превысила 64,8 км. В их число вошли инженерные сети низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и другие объекты.
В дальнейшем объекты будут переданы АО «Мособлгаз». Это необходимо для обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области проведут 150 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.