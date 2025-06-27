Более 40 работодателей Подмосковья представили вакансии на ярмарке трудоустройства в Химках

В Химках прошла Всероссийская ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей», свои вакансии в рамках нее представили более 40 крупных работодателей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Встреча прошла в коворкинге «Наше место» в торговом центре «МЕГА Химки». Среди участников — представители НПО «Энергомаш», НПО имени Лавочкина, МАП № 8 АО «Мострансавто», а также Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) и не только.

«Мы с дочерью приехали на ярмарку. Решили посмотреть, куда можно устроиться после колледжа. Очень полезное мероприятие, удобно, что все работодатели собрались в одном месте», — поделилась жительница Химок Светлана Сидоренко.

Заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова отметила, что в вузы стараются ориентировать на самые востребованные профессии. По ее словам, растет спрос на технические специальности. Отметим, что ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Кадры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.