Более 40 регионов нарушили графики создания инфраструктуры ТКО

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев сообщил, что в 43 субъектах Российской Федерации наблюдается отставание от намеченных сроков по созданию необходимой инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данное заявление прозвучало в ходе совещания, посвященного вопросам организации системы обращения с ТКО, которое прошло на площадке Координационного центра правительства.

Согласно представленным данным, к апрелю 2025 года 43 региона не соответствуют графику выполнения мероприятий, предусмотренных утвержденными дорожными картами. Однако, за последние две недели отмечена положительная динамика в Пермском крае, Чувашской Республике, Республике Хакасия и Донецкой Народной Республике, где удалось завершить работы, которые ранее были просрочены. В 13 регионах, включая Архангельскую, Вологодскую, Владимирскую, Калининградскую, Омскую, Сахалинскую, Тамбовскую и Челябинскую области, а также Краснодарский, Приморский и Хабаровский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, зафиксировано частичное выполнение запланированных мероприятий.

В то же время, регулярный мониторинг, осуществляемый специалистами Российского экологического оператора и Минприроды России, выявил новые случаи отставания от графика в Свердловской области за последние две недели.

На текущий момент 40 российских регионов находятся в «красной зоне» из-за несоблюдения установленных сроков реализации мероприятий, предусмотренных дорожными картами. В этот список вошли Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Новосибирская, Челябинская, Свердловская, Омская, Рязанская, Вологодская, Орловская, Ленинградская, Калининградская области, а также Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Коми, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа и город Санкт-Петербург. Завершение работ в этих субъектах было запланировано на период с января по апрель 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.