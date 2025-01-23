Более 40 случаев несанкционированной транспортировки строительного мусора зафиксировали за неделю в Подмосковье

Сорок пять случаев транспортировки строительного мусора без разрешительных документов зафиксировали в муниципалитетах региона за неделю, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Как отметили в ведомстве, антилидерами стали Коломна, Люберцы и Одинцово. В целом число нарушений, выявленных за указанный период, снизилось. Для сравнения, неделей ранее в регионе выявили в полтора раза больше таких нарушений.

В министерстве добавили, что нарушители были оштрафованы. Общая сумма выписанных штрафов составила более 1,6 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал об итогах работы по рекультивации мусорных полигонов в регионе.