Более 40 случаев несанкционированной транспортировки строительного мусора зафиксировали за неделю в Подмосковье
За неделю в Подмосковье выявили 45 случаев незаконной перевозки стройотходов
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Сорок пять случаев транспортировки строительного мусора без разрешительных документов зафиксировали в муниципалитетах региона за неделю, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как отметили в ведомстве, антилидерами стали Коломна, Люберцы и Одинцово. В целом число нарушений, выявленных за указанный период, снизилось. Для сравнения, неделей ранее в регионе выявили в полтора раза больше таких нарушений.
В министерстве добавили, что нарушители были оштрафованы. Общая сумма выписанных штрафов составила более 1,6 млн руб.
Ранее губернатор Подмосковья рассказал об итогах работы по рекультивации мусорных полигонов в регионе.