Более 40 тыс. человек отпраздновали 8 Марта в парках Подмосковья

В 89 парках Подмосковья прошло масштабное общеобластное мероприятие «Весна, цветы и комплименты», приуроченное к Международному женскому дню. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостями праздника стали свыше 40 тыс. человек.

Для жительниц и гостей Подмосковья организовали разнообразную программу: работали лаборатории красоты, проходили праздничные концерты и тематические мастер-классы. В рамках традиционной акции «Вам, любимые!» женщинам дарили цветы.

В Центральном парке Лобни посетительницы могли освоить новые техники макияжа и создания причесок, поучаствовать в анимационной программе и танцевальном флешмобе.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели занятия по нейрографике и рисованию, желающих познакомили с основами гончарного дела и приемами самомассажа лица.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде встретил гостей стилизованными фотозонами и праздничной ярмаркой. Для посетителей работали творческие мастерские и анимационные площадки, а кульминацией стал музыкальный концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии 8 Марта вручил награды жительницам региона.