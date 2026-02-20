Более 40 тыс. посылок из Москвы и Подмосковья доставила Почта России участникам СВО в 2025 году

Почта России за год доставила участникам СВО более 40 тыс. посылок из Москвы и Подмосковья, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в преддверии Дня защитника Отечества были подведены итоги акции по бесплатной доставке посылок военнослужащим. В ее рамках в почтовом отделении можно бесплатно отправить участнику СВО посылку весом не более 10 кг. Такие отправления обрабатываются в приоритетном порядке.

Подробная информация о бесплатной отправке посылок бойцам СВО доступна по телефону 8 (800) 100-00-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что льготы участникам СВО нужно предоставлять максимально быстро.