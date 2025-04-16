Более 40 тыс. участков обследовали в рамках земельного контроля в Подмосковье с начала года

В Подмосковье за первый квартал текущего года в рамках муниципального земельного контроля было обследовано более 40 тыс. земельных участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

По итогам проверок на 14,7 тыс. участков были выявлены нарушения. В числе наиболее частых — несоответствие использования земель виду разрешенного использования, а также самовольное занятие участков.

Больше всего участков за указанный период обследовали в Клину, Ступино, Солнечногорске, Раменском и Дмитрове — 5 тыс. участков, 3,1 тыс., 2,5 тыс., 2,3 тыс. и 2,2 тыс. соответственно.

В общей сложности в этом году в регионе планируется провести обследование 280 тыс. земельных участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил президенту России Владимиру Путину ввести понятие общей долевой собственности в ИЖС и СНТ.