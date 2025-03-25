Более 400 аварийных деревьев убрали в подмосковных лесах с начала 2025 года

В подмосковных лесах с начала 2025 года убрали 419 аварийных деревьев. О ходе работ рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ провели в Волоколамском, Подольском, Ступинском и Истринском лесничествах. На этих территориях убрали 109, 99, 65 и 56 деревьев соответственно.

Как напомнили в ведомстве, аварийными называют деревья с гнилью и обрывами корней, а также деревья с опасным наклоном. Такие деревья ликвидируют, если они расположены вблизи населенных пунктов.

Чтобы дерево было признано аварийным, его тщательно обследуют. Решение о проведении рубки принимается по итогам рассмотрения обращений жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области была проведена масштабная подготовка к пожароопасному периоду. В этом году он стартовал 20 марта.