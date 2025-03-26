Более 400 баков заменил на контейнерных площадках регоператор Каширского кластера за неделю

В Подмосковье за неделю регоператор Каширского кластера установил 421 новый или отремонтированный бак на контейнерных площадках. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, в Ленинском округе установили 198 контейнеров для ТКО и 14 бункеров для крупногабаритного мусора на 108 контейнерных площадках. В Котельниках на 25 площадках установили 50 контейнеров для ТКО и четыре бункера для крупногабаритных отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность донесения до жителей информации о правилах обращения с крупногабаритным мусором.