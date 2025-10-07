Более 400 детей отправились на отдых в лагеря Подмосковья по бесплатным путевкам

Более 400 детей в рамках осенних каникул отправились на отдых в лагеря Подмосковья по бесплатным путевкам. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Каникулы в школах региона продлятся до 12 октября. На их период в области запускают осеннюю лагерную смену. Она проходит в лагерях «Литвиново» в Наро-Фоминске и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

В выходные в лагеря заехали более 400 детей. Их ждут творческие мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии и тематические вечера.

Бесплатные путевки в лагеря на осенние каникулы доступны детям из семей с низким доходом, а также детям-сиротам.

