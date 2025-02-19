Более 400 единиц медоборудования закупили в Подмосковье в МОНИКИ имени Владимирского

В Подмосковье закупили более 400 единиц медоборудования в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, работы прошли в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«МОНИКИ — флагман подмосковной медицины, где лечение проходят самые сложные и тяжелые пациенты. Современное оборудование необходимо специалистам для проведения высокотехнологичного лечения, поэтому мы продолжаем оснащать наш медцентр», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что 183 единицы медоборудования на сумму более 221 млн рублей закупили в 2024 году. Это видеоэндоскопические стойки, мониторы пациента, дефибрилляторы и не только. Еще 256 единиц на сумму более 1,1 млрд рублей введут в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.