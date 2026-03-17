Более 400 га изъятой сельхозземли вовлекут в оборот в Подмосковье

В Подмосковье вовлекут в оборот более 400 га земли сельскохозяйственного назначения. Шесть участков выставили на торги, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Земля была изъята у недобросовестных пользователей в Клину и Богородском округе в 2021 и 2025 годах. Выяснилось, что участки никто не обрабатывал и они заросли сорняками, кустарниками и деревьями.

Торги за землю будут проходить 19, 23 и 24 марта. В числе выставленных участков — объект площадью 15,4 га у деревни Слобода в Клину. Остальные пять участков расположены в Богородском округе. Среди них участок площадью более 37 га на территории ЗАО «Кудиново» и объект площадью почти 80 га вблизи деревни Вишняково.

