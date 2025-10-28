Более 400 информационных щитов установили на дорогах Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
На региональных дорогах Подмосковья завершили установку 419 информационных щитов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Такие объекты устанавливают на дорожных участках в целях повышения безопасности движения. Они расположены на 90 дорогах, где были зафиксированы ДТП с участием пешеходов и неподвижных транспортных средств. На щитах размещена информация о приближении к опасному участку и напоминание о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Больше всего таких щитов установили на дорогах Раменского, Рузы и Можайска — 56, 44 и 34 объекта соответственно.
