Более 400 юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске

Военно-патриотическая игра «Юнармейский прорыв» прошла в Дубровицком лесу в Подольске. В мероприятии приняли участие свыше 400 участников «Юнармии».

Ребятам нужно было преодолеть 15 этапов испытаний — по альпинистской и стрелковой подготовке, тактической медицине, топографическом ориентировании.

За победу боролись команды из Подмосковья, Тульской и Калужской области. В результате победу одержала команда-победитель из округа Витязь-Быково.

«Нам было важно дать старт этому масштабному мероприятию на подольской земле именно в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. И это только начало», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты из Подольска получили 13 золотых медалей на состязаниях памяти ветерана Кузьмина.