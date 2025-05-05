Легкоатлеты из Подольска получили 13 золотых медалей на состязаниях памяти ветерана Кузьмина

Подольские спортсмены завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях по легкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузьмина.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Подолье». За победу в них боролись свыше 400 участников — юноши и девушки в трех возрастных категориях.

В результате представители Подольска завоевали 13 золотых медалей, в том числе в беге на разные дистанции, метании диска, прыжках в длину.

Ранее сообщалось, что подольские танцоры победили на международном хореографическом конкурсе.