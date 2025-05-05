Легкоатлеты из Подольска получили 13 золотых медалей на состязаниях памяти ветерана Кузьмина

Спортсмены Подольска вошли в число лидеров на соревнованиях по легкой атлетике

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Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]

Подольские спортсмены завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях по легкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузьмина.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Подолье». За победу в них боролись свыше 400 участников — юноши и девушки в трех возрастных категориях.

В результате представители Подольска завоевали 13 золотых медалей, в том числе в беге на разные дистанции, метании диска, прыжках в длину.

Ранее сообщалось, что подольские танцоры победили на международном хореографическом конкурсе.

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