Легкоатлеты из Подольска получили 13 золотых медалей на состязаниях памяти ветерана Кузьмина
Спортсмены Подольска вошли в число лидеров на соревнованиях по легкой атлетике
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Подольские спортсмены завоевали 13 золотых медалей на соревнованиях по легкой атлетике памяти ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузьмина.
Соревнования прошли в спорткомплексе «Подолье». За победу в них боролись свыше 400 участников — юноши и девушки в трех возрастных категориях.
В результате представители Подольска завоевали 13 золотых медалей, в том числе в беге на разные дистанции, метании диска, прыжках в длину.
Ранее сообщалось, что подольские танцоры победили на международном хореографическом конкурсе.