Более 400 новых камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в январе

В Подмосковье в январе 2026 года установили 412 новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Устройства были размещены в общественных местах, на социальных объектах и подъездах МКД. Больше всего камер установили в Богородском округе, Сергиевом Посаде и Солнечногорске — 114, 50 и 47 соответственно.

За месяц благодаря использованию видеокамер в регионе раскрыли 395 преступлений. Было составлено 365 административных протоколов.

В целом в области в систему интегрированы свыше 167 тыс. видеокамер. Некоторые из них оснащены функциями ИИ для распознавания лиц нарушителей.

