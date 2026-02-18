Более 400 новых камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в январе
В Подмосковье за месяц установили 412 новых камер «Безопасного региона»
Фото: [ГУРБ МО]
В Подмосковье в январе 2026 года установили 412 новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Устройства были размещены в общественных местах, на социальных объектах и подъездах МКД. Больше всего камер установили в Богородском округе, Сергиевом Посаде и Солнечногорске — 114, 50 и 47 соответственно.
За месяц благодаря использованию видеокамер в регионе раскрыли 395 преступлений. Было составлено 365 административных протоколов.
В целом в области в систему интегрированы свыше 167 тыс. видеокамер. Некоторые из них оснащены функциями ИИ для распознавания лиц нарушителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.