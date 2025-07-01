Более 400 подростков Подмосковья получили свои первые паспорта в июне

В Подмосковье за месяц первые паспорта вручили 428 подросткам

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Фото: [Администрация Волоколамского м.о.]

В Подмосковье в июне 428 подростков получили свои первые паспорта гражданина РФ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление на получение паспорта можно в многофункциональном центре или МВД. Сделать это можно в течение 90 дней с момента исполнения 14-летия.

Для получения паспорта в рамках торжественной церемонии нужно сообщить об этом желании специалисту, который будет принимать заявление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с подростками региона и вручил им паспорта. Документы получили 35 человек.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области