Более 400 подростков Подмосковья получили свои первые паспорта в июне

В Подмосковье в июне 428 подростков получили свои первые паспорта гражданина РФ. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление на получение паспорта можно в многофункциональном центре или МВД. Сделать это можно в течение 90 дней с момента исполнения 14-летия.

Для получения паспорта в рамках торжественной церемонии нужно сообщить об этом желании специалисту, который будет принимать заявление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с подростками региона и вручил им паспорта. Документы получили 35 человек.