Более 400 региональных производителей начали поставлять товары в новый распределительный центр Подмосковья

В новый распределительный центр «Магнита», который открылся в Подольске, свои товары отправляют более 1,1 тыс. поставщиков. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, в числе поставщиков — порядка 430 производителей из Подмосковья. В ближайшее время их количество будет увеличено.

Центр открылся 1 июля в индустриальном парке «Южный». Площадь объекта составляет 86 тыс. кв. м. Его мощность — до 4 тыс. паллет в день и 120 тыс. в месяц. Особенность центра — в роботизированном оборудовании. Комплекс снабжает более 400 гипермаркетов сети и свыше 7 тыс. супермаркетов.

Ранее сообщалось, что новый комплекс осмотрел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он посетил его в рамках рабочей поездки в Подольск.