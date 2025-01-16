Более 400 тыс. медсправок оформили в Подмосковье в режиме онлайн за год
Жители Подмосковья оформили более 430 тыс. медсправок онлайн в 2024 году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году жители Подмосковья оформили более 430 тыс. медсправок в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря внедрению цифровых технологий, жители региона могут заказать медицинские справки через интернет, не посещая поликлинику. Важно, что медицинский документ будет храниться в личном кабинете на региональном портале Госуслуг и не потеряется», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Таким способом пациенты могут получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у и не только. Получить их можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.