Более 400 тыс. медсправок оформили в Подмосковье в режиме онлайн за год

В 2024 году жители Подмосковья оформили более 430 тыс. медсправок в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря внедрению цифровых технологий, жители региона могут заказать медицинские справки через интернет, не посещая поликлинику. Важно, что медицинский документ будет храниться в личном кабинете на региональном портале Госуслуг и не потеряется», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Таким способом пациенты могут получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку 086/у и не только. Получить их можно на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.