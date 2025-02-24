Более 4,2 тыс. рабочих мест создали в сфере розничной торговли в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого года было создано более 4 тыс. рабочих мест в сфере розничной торговли — за счет открытия новых объектов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За год в регионе ввели более 285 тыс. кв. м. площадей стационарных предприятий розничной торговли. Лидерами стали Одинцово и Богородский округ, где было введено 36,5 тыс. кв. м. и 26,1 тыс. кв. м. площадей соответственно.

В число наиболее крупных объектов в прошлом году вошел торговый центр «Одипарк» в Одинцово. Его площадь составляет почти 30 тыс. кв. м. На территории объекта доступны различные магазины, точки общественного питания и развлечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году в регионе ввели 5 млн кв. м. коммерческих площадей.