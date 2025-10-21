Более 43 тыс. жителей Подмосковья прошли скрининг на рак кишечника

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Подмосковье онкологический скрининг на рак кишечника прошли свыше 43 тыс. жителей. По итогам диагностики колоректальный рак выявили у 55 человек. При этом у 70% заболевание было выявлено на ранней стадии, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Летом текущего года в Подмосковье дали старт пилотному проекту по диагностике рака кишечника. В его рамках скрининг могут пройти жители в возрасте от 45 лет, которые не обследовались дольше года.

Сейчас в проекте участвует 21 больница. Для прохождения обследования нужно получить направление терапевта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации.

