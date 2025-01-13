Более 4,4 млрд руб. направят на обеспечение детей-сирот жильем в Подмосковье в этом году

В наступившем году на обеспечение детей-сирот жильем в регионе планируется направить свыше 4,4 млрд рублей, передает Министерство социального развития Московской области.

Квартиры или жилищные сертификаты детям выделяют по программе «Жилище». В этом году она охватит 913 человек. Из них 821 человек предпочел получить жилищный сертификат, а 92 участника программы выбрали квартиры.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что губернатор региона Андрей Воробьев посетил Православный детский приют милосердия. Сейчас в нем проживают 47 девочек. Глава региона поздравил детей с Новым годом и вручил им подарки.