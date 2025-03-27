Более 45 тыс. кадровых документов перевели в электронный формат в Подмосковье за год

В Подмосковье за 2024 год в электронный формат перевели уже более 45 тыс. кадровых документов. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оцифровка ведется с помощью системы кадрового электронного документооборота, разработанной ИТ-компанией «МАКСИМУМ». В 2024 году систему включили в реестр отечественного ПО и подготовили для внедрения в государственных и коммерческих организациях.

За год в системе было сформировано, согласовано и подписано более 13 тыс. документов и свыше 32 тыс. листов ознакомлений сотрудников с документами. При этом система позволяет использовать три вида электронной подписи: простую, усиленную квалифицированную и усиленную неквалифицированную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что цифровизация, автоматизация и искусственный интеллект становятся неотъемлемой частью жизни.