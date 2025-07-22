Более 450 человек приняли участие в туристическом слете работников здравоохранения Подмосковья

Десятый Молодежный спортивный туристический слет работников здравоохранения Подмосковья прошел в Рузе. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Участниками мероприятия в этом году стали свыше 450 человек в составе 20 команд. Они соревновались в 11 спортивных и творческих испытаниях. К примеру, участникам нужно было преодолеть полосу препятствий, представить визитку, одолеть соперников в волейболе.

«Показательной для многих стала эстафета на сапбордах, когда разрозненности между командами уже не наблюдалось — все были, как один, и поддерживали друг друга! Желаю, чтобы такое же единение было в наших коллективах всегда — и в работе, и в жизни» — отметила председатель подмосковной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

По итогам мероприятия вручили 12 кубков, 150 медалей и десятки ценных призов. Победителем стала команда Подольской областной клинической больницы «Оптимисты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил на работу в Московскую область медицинских специалистов из других субъектов РФ.