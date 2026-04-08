Более 450 тыс. детей Подмосковья отдохнут в оздоровительных лагерях в 2026 году

В Подмосковье стартует летняя оздоровительная кампания. В ее рамках будет организован отдых для более чем 450 тыс. детей, сообщили в Московской областной думе.

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в реестр организаций отдыха детей включили более 1,1 тыс. учреждений. В их числе 984 лагеря дневного пребывания, 131 стационарный лагерь, 10 палаточных лагерей и шесть лагерей труда и отдыха.

Бесплатные путевки получат дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в интернатах, дети с ограниченным возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной ситуации».

В этом году в регионе закупили свыше 2,9 тыс. путевок в лагерь «Медвежонок» в Геленджике. На эти цели выделили более 326 млн рублей.

Дети участников СВО в возрасте от 7 до 15 лет получат бесплатные путевки в лагеря «Литвиново», «Левково» и «Имени 28 Героев Панфиловцев». Ожидается, что там отдохнут около 7 тыс. ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску проекта «Киберурок» в школах региона. В его рамках первоклассники смогут узнать об основах кибербезопасности.