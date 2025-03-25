Более 460 тыс. тонн кисломолочной продукции выпустили в Подмосковье в 2024 году

За прошлый год в Подмосковье выпустили свыше 460 тыс. тонн кисломолочной продукции, в том числе кефира. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, за указанный период Подмосковье произвело свыше 44% от общего объема кисломолочной продукции в ЦФО и почти 17% от общего объема по стране. Объем производства вырос на 8,3% по сравнению с показателем 2023 года.

В магазинах региона можно приобрести кефир разной жирности и с различными вкусами. В прошлом месяце жители купили свыше 27 млн литров этого напитка — это 964 тыс. литров в день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на торговлю приходится четверть валового регионального продукта.