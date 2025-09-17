Более 47 тыс. жителей Подольска приняли участие в голосовании на муниципальных выборах. Явка составила 17,9%, сообщили в администрации округа.

В целом в регионе по итогам муниципальных выборов депутатами стали 11 участников специальной военной операции.

В результате выборов в Подольске 25 мандатов из 35 получили представители «Единой России», пять — КПРФ, по два — ЛДПР и «Новые люди», один — «Справедливая Россия».

В период выборов все избирательные участки Подольска работали штатно. На местах дежурили полицейские и общественные наблюдатели. Нарушений выявлено не было.

