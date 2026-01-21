Более 5 млн человек в Подмосковье проверили свое здоровье в 2025 году

В 2025 году диспансеризацию и медицинские профосмотры в Подмосковье прошли более 5 млн человек, у 156 тыс. из них выявились заболевания, о которых пациенты ранее не знали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременная проверка здоровья позволяет вовремя выявить различные патологии и начать их лечение», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти осмотры можно в поликлинике по месту прикрепления, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. С результатами можно будет ознакомиться, в том числе, на телемедицинской консультации с врачом.

Отметим, что диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

