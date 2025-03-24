Более 5 млрд руб. предусмотрели на поддержку многодетных семей в Подмосковье

В Подмосковье было увеличено финансирование поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

По словам вице-губернатора области Людмилы Болатаевой, в текущем году в бюджете на эти цели предусмотрели свыше 5 млрд руб.

В общей сложности в регионе проживают свыше 115 тыс. многодетных семей. Этот показатель вырос в 1,5 раза за последние пять лет. Такие семьи могут рассчитывать на самые разные меры поддержки, включая выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка и выплату в размере до 10 тыс. руб. на приобретение детям школьной формы, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсацию оплаты ЖКУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в следующем месяце открывается прием заявлений на запись детей в первые классы школ.