Более 5 млрд руб. предусмотрели на поддержку многодетных семей в Подмосковье
Финансирование поддержки многодетных семей выросло в Подмосковье
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В Подмосковье было увеличено финансирование поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
По словам вице-губернатора области Людмилы Болатаевой, в текущем году в бюджете на эти цели предусмотрели свыше 5 млрд руб.
В общей сложности в регионе проживают свыше 115 тыс. многодетных семей. Этот показатель вырос в 1,5 раза за последние пять лет. Такие семьи могут рассчитывать на самые разные меры поддержки, включая выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего ребенка и выплату в размере до 10 тыс. руб. на приобретение детям школьной формы, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсацию оплаты ЖКУ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в следующем месяце открывается прием заявлений на запись детей в первые классы школ.