Более 5 тыс. детей отдохнут в школьных и загородных лагерях Подольска летом

В Подольске в течение лета в школьных и загородных лагерях отдохнут свыше 5 тыс. детей. Об этом рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области до этого сообщили, что вожатые студенческих педагогических отрядов Подмосковья начали работать в оздоровительных лагерях по всей стране.

По словам Артамонова, в Подольске организовали 31 площадку при 23 образовательных учреждениях. Ребят ждут мероприятия исторической, культурной, гражданской и экологической направленности. Для них будут работать более 60 кружков и секций, организуют мастер-классы, игры, экскурсии.

Первая смена в оздоровительном центре «Родине» посвящена истории и традициям России. В учреждении сейчас отдыхают 320 детей. В лагере «Ромашка» организовали мероприятия в рамках концепции Движения Первых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подросткам региона их первые паспорта.