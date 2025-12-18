Более 5 тыс. тонн зерновых хлопьев выпустили в Московской области в 2025 году
В Подмосковье с начала 2025 года произвели 5,5 тыс. тонн зерновых хлопьев
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье с начала 2025 года предприятия произвели около 5,5 тыс. тонн зерновых хлопьев. Промежуточные итоги года были подведены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион обеспечивает более 8% от общего объема производства в ЦФО и почти 2% от общероссийского.
В прошлом году в области выпустили 6,8 тыс. тонн такой продукции.
