Более 5 тыс. тонн зерновых хлопьев выпустили в Московской области в 2025 году

В Подмосковье с начала 2025 года предприятия произвели около 5,5 тыс. тонн зерновых хлопьев. Промежуточные итоги года были подведены Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регион обеспечивает более 8% от общего объема производства в ЦФО и почти 2% от общероссийского.

В прошлом году в области выпустили 6,8 тыс. тонн такой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о роли «сухих портов» в развитии экспорта сельскохозяйственной продукции.