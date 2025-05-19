Более 5 тыс. жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

С начала 2025 года состояние родственника, проходящего лечение в одной из подмосковных больниц, по номеру 122 узнали более 5 тыс. человек, это на 1 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для того чтобы узнать о состоянии родственника, необходимо позвонить по номеру 122, после чего с заявителем связывается лечащий врач или сотрудник медучреждения, который ответит на волнующие вопросы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с момента запуска такой возможностью воспользовались почти 17,9 тыс. человек. Получить информацию можно по пациентам, которым исполнилось 18 лет. Для этого они должны указать данные родственника при госпитализации в стационар. Проект запустили в 49 больницах, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и госпитале ветеранов войн.

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