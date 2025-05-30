Более 5 тыс. жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи

С начала 2025 года маммографию по самозаписи прошли более 5 тыс. женщин, в результате у 95 из них были выявлены отклонения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Любое заболевание, в том числе онкологическое, эффективнее поддается лечению на ранней стадии. Именно поэтому женщинам старше 40 лет так важно регулярно проходить маммографическое исследование», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что самозапись доступна для женщин старше 40 лет лет, которые не проходили исследование более двух лет. Оформить запись можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

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