Более 50 человек приняли участие в краеведческом забеге в Одинцово

Краеведческий забег в честь дня рождения Одинцово прошел в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. В нем приняли участие более 50 жителей.

Всего этим летом в Подмосковье пройдет около 2 тыс. массовых мероприятий спортивной направленности, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мероприятие в Одинцово прошло уже в четвертый раз. Участникам нужно было преодолеть дистанцию протяженностью 5 км. Начинающие бегуны могли сократить дистанцию в два раза или преодолеть ее пешком.

Одинцово получил статус города 17 июля 1957 года. Эту дату ежегодно отмечают не только местные краеведы, но и спортсмены, организуя забег.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Умный ДК».