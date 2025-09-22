Более 50 дорог отремонтировали в Богородском округе по Народной программе

Ремонт 52 дорог провели в этом году в Богородском округе в рамках Народной программы «Единой России». Общая протяженность отремонтированных участков составила более 24 км.

Как отметил замруководителя фракции «Единая Россия» в муниципальном Совете депутатов Павел Ермилов, в ходе работ особое внимание уделили ямочному ремонту. Так, ямы отремонтировали на 7 тыс. кв. м.

В прошлом году по программе в округе отремонтировали 87 дорожных участков. Сейчас формируется план ремонта на следующий год. Работа ведется с учетом наказов жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по новому участку дороги ЮЛА.